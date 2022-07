Familia Millonaria rompe tabúes es vista como albañiles (VIDEO)

Viven un día como albañiles

En esta ocasión la familia de los días compartieron un momento muy divertido con sus casi 300 mil seguidores en la plataforma de al irse a trabajar como albañiles y tratar de hacer una construcción como lo hacen estos trabajadores día y día, el resultado: mucha suciedad pero mucha diversión.

Pero no todo ha sido éxito, Ángel Díaz ha comentado que ha tenido negocios de ropa y comida que no han funcionado, pero no se ha rendido y hoy puede disfrutar de los frutos de su trabajo. Tal vez el matrimonio quiere enseñarles a sus hijos a ver la vida.