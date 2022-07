Señora Rosa revive doloroso momento en su vida

La madre de Jenni recuerda la época en la que Trino Marín abusó de Chiquis, Jacqie y Rosie Rivera

También, reveló cómo se llevaban sus hijas en realidad

¡Desgarrador! Días después del que hubiera sido el cumpleaños número 53 de Jenni Rivera, conocida también como La Diva de la Banda, su madre, la Señora Rosa, recuerda la época en la que Trino Marín, quien fuera su yerno, abusó de sus nietas Chiquis y Jacqie, así como de su hija Rosie Rivera.

En un video que está disponible en su canal oficial de YouTube, donde está cerca de llegar a los 200 mil suscriptores, la también llamada Gran señora, algo de lo que pocos están enterados, reveló cómo se llevaban sus hijas en realidad, lo que provocó comentarios de todo tipo entre los usuarios.

“La gente no quiere que hable de mi hija”, dice la Señora Rosa

Con un semblante un poco triste, la Señora Rosa recordó el día en que nació su hija menor, Rosie Rivera, de quien mostró una foto cuando era apenas una bebé. Compartió que al momento de nacer pesó casi 11 libras. Cuando La gran señora quedó embarazada, ella lo presentía desde un inicio.

“Cuando me tocaba el ‘ritmo’, pues nada más suspendíamos, pero parece que al señor (refiriéndose a don Pedro Rivera) se le antojaba cuando no se podía, entonces ese día no se podía y se le antojó”. La madre de Jenni Rivera recordó que usaba un método anticonceptivo, pero su esposo la convenció de no usarlo porque, según él, ya no podía tener hijos.