Explosión deja 19 muertos. Las tragedias continúan haciéndose presentes, a lo largo de este 2022 los lectores de MundoNow han podido ser testigos de los hechos desgarradores que han ocurrido tanto de forma nacional como internacional y a través de diversos artículos y esta no es la excepción.

Brutal explosión de camión de combustible deja decenas de personas gravemente heridas

En la explosión murieron al menos 19 personas, incluidas mujeres y niños, indicó el sábado un vocero de la provincia de Parwan, Said Himatullah Shamim. Aún quedaban sobrevivientes atrapados bajo los escombros y el número de víctimas podría aumentar, añadió según The Associated Press.

En un primer momento no estaba claro qué había provocado el suceso, registrado en torno a las 20:30. El departamento de Salud de Parwan había recibido por el momento 14 muertos y 24 heridos, según el doctor Abdullah Afghan, un funcionario local. Entre los muertos había cinco mujeres y dos niños, señaló. Archivado como: Explosión deja 19 muertos.