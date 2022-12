Aseguran que será la masa de aire más extrema durante todo el invierno

AccuWeather informó que las bajas temperaturas muy por debajo de cero serán más comunes en Montana y las Dakotas, “Esta podría ser una de las masas de aire más extremas que se observan durante todo el invierno en partes del centro-norte de los Estados Unidos”, añadió el meteorólogo Buckingham.

“No me sorprendería ver que algunas áreas en Montana o Dakota del Norte se acerquen a los 30 grados Fahrenheit bajo cero, lo que se acercaría al frío extremo observado en 1983 y 1989”,añadió. Por su parte el pronosticador de AccuWeather, Paul Pastelok dijo: “Si bien el empuje del frío extremo no durará tanto como el empuje extremo visto en febrero de 2021, es probable que las temperaturas no comiencen a recuperarse hasta aproximadamente el 27 de diciembre. Archivado como: Aire frío congelará EEUU.