“Esto solo costó un billete de cinco dólares, por lo que [el empaque] se siente bastante pegajoso, no se siente tan lujoso como el de Charlotte Tilbury.”, indicó la tiktoker en el video que compartió en su cuenta y que se volvió popular en la plataforma. La joven enseñó ambas bases de maquillaje y mostró los pros y contras del dupe, en este caso, el empaque, indicó The Sun.

Amelia Olivia, en su video, aseguró que no importa el empaque del producto de Primark debido a que el precio es bastante bajo y por ello, no va a tener un acabado más lujoso; posterior a eso, procedió a probar el producto de Charlotte Tilbury para comenzar a hacer una reseña sobre ambos productos. Ella, mencionó que el de Tilbury tiene un acabado similar a un filtro.

Experta bellaza dupes Primark: ¿Un acabado más brilloso?

Cuando tocó el turno de hacer una comparación con la base que consiguió de Primark, la joven declaró que era un poco más brilloso que la base de Charlotte Tilbury, pero que eso no afectaba en la aplicación. Aunque esos detalles son menos vistos si la persona que compra el producto no es tan exigente con el acabado de la base. PARA VER VIDEO DA CLIC AQUÍ

“El lado de Primark todavía te da esa apariencia de filtro brillante, solo que no es tan borroso. Pero si no estuvieras siendo exigente, literalmente no lo sabrías”, informó Amelia Olivia antes de finalizar el video. Ella, informó que compró cuatro bases de diferentes tonos para poder elegir el que mejor se adapta a su color de piel, indicó The Sun. Archivado como: Experta bellaza dupes Primark