Uno de los primeros productos que probó en su beneficio fue el artículo menos costoso de SKNN by Kim, que se trata del limpiador de $43 dólares que sacó a la venta; Stern, señaló que con poco producto logró hacer mucha espuma y solo necesitó una pequeña bomba del líquido cremoso para lavarse toda la cara, lo que le gustó e indicó a The Sun.

¿Un buen ácido hialurónico?

Últimamente, está de moda el uso del ácido hialurónico, por lo que la experta en productos de belleza no dudó en probar lo que ambas marcas le ofrecieron al respecto. El precio del producto de Kim Kardashian, sin duda, debe prometer cambios alarmantes en la piel, puesto que tiene un valor de $90 dólares ($ 77 dólares de recarga), mientras que el suero de Kylie Skin está en $28 dólares.

Aunque no da un comentario certero sobre que producto es mejor, si anuncia que no cree que haya gran diferencia pese al exorbitante precio que maneja la marca de Kim Kardashian. Algo muy parecido a lo que pasó al momento de usar la vitamina C, en esa recomendación Carly declara que elegiría el producto de Kylie y me ahorraría $62 dólares, en comparación a los precios que maneja Kim Kardashian.