Exnovio de Mayeli Alonso la humilla de la peor forma (FOTO)

Después de Julie García compartiera en sus redes sociales capturas de pantalla donde hablaba de Mayeli Alonso con su esposo y además diera una indirecta luego de que ambos se les viera llegar juntos al aeropuerto de CDMX. Ahora se suma Edgar Torres quien decidió señalar de infiel a su ex pareja.

Exnovio de Mayeli Alonso la humilla de la peor forma. Tras los rumores de un supuesto romance que han rodeado a la empresaria y al boxeador mexicano Andy Ruiz, las personas cercanas a ellos no han perdido la oportunidad de alzar la voz y hablar sobre el tema.

Y es que mientras Mayeli Alonso lidia con los rumores de su aparente romance con Andy Ruiz, ahora la empresaria se enfrenta a un posible señalamiento de infidelidad de parte de su expareja. Y es que en las redes sociales de Edgar Torres, el hombre envió una indirecta, ¿será para Mayeli?

“Cuando te enteras que te han puesto los (cuernos) por meses don’t trust no one (No confíes en nadie)” escribió Torres en una historia publicada en su perfil de Instagram. Esta publicación toma lugar luego de que se viera a Mayeli Alonso llegar al aeropuerto de CDMX junto a Andy Ruiz, para después tomar caminos separados.