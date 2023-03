Muere cantante Nany Jiménez. Las tragedias dentro del mundo del espectáculo se hacen presentes vistiendo al medio artístico de luto tras confirmarse el sensible fallecimiento de un querido y joven cantautor canario a la edad de 33 años, quién resultó ser un cercano amigo de la sobrina de la intérprete Isabel Pantoja

Nany Jiménez murió el pasado 21 de marzo, de acuerdo con el medio de Marca , el cantautor de 33 años fue encontrado sin vida en su domicilio de La Garita. Ya se dio a conocer que un infarto fue la causa del deceso del artista español. El medio señaló que cuando llegaron los del Servicio de Urgencias Canario ya no había nada por hacer.

Tras darse a conocer el sensible fallecimiento del músico canario, las muestras de condolencias no tardaron en hacerse presentes, entre ellas la lamentación de pa conductora de televisión Anabel Pantoja, sobrina de la cantante Isabel, quién mantenía una gran amistad con Nany Jiménez.

El sentido mensaje de despedida de Anabel Pantoja

“Sin palabras, no entiendo muchas veces la vida. Jod… pero viendo esto, gracias por dejarme tu talento y estos instantes que nunca olvidaré. El cielo ya tiene otra estrella”, escribió la presentadora Anabel Pantoja tras el sensible fallecimiento de su amigo, pero no fue la única que lo lamentó.

Seguidores de Nany Jiménez también mostraron sus condolencias en redes, “La persona que nos sacaba una sonrisa cuando cantaba, gracias por hacernos más felices a todos los que te seguíamos”, “Te seguiremos recordando con tu arte”, “Qué injusta es la vida, la vida hay que vivirla”, compartieron algunos usuarios. Archivado como: Muere cantante Nany Jiménez.