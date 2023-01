El famoso deportista pagará por sus cargos

Su arresto ocurrió en Dallas este domingo

Ex mariscal de campo de Georgia

A través de redes sociales se ha difundido una ‘inimaginable’ información replicada por fanáticos del fútbol americano y diversos medios de comunicación. Ex jugador de Georgia Stetson Bennett es arrestado por cargo de intoxicación pública.

Según reportes de ESPN, el ex mariscal de campo de Georgia, Stetson Bennett, quien llevó al equipo de los Bulldogs a su segundo Campeonato Nacional CFP consecutivo a principios de este mes, fue arrestado por un cargo menor de intoxicación pública en Dallas este domingo por la mañana.

En un comunicado dirigido a la cadena ESPN, un portavoz del Departamento de Policía de Dallas dijo que los agentes respondieron a un informe de un hombre golpeando puertas en la cuadra 1600 de Tribeca Way en Old East Dallas alrededor de las 7:10 am ET.

“La investigación preliminar descubrió que cuando llegaron los oficiales, localizaron al hombre, Stetson Bennett, de 25 años, y determinaron que estaba intoxicado”, dijo la policía en el mencionado comunicado replicado a diversos medios.