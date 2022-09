“Qué sorpresa. Tal cual como ustedes se quedaron sorprendidos yo también me quedé, estoy realmente sorprendida… Me estoy dando cuenta de que sí le gusta eso. A mí nunca me comentó que tenía otro interés o que estaba viendo a alguien, a mí me dijo que teníamos algo especial, pero que no le gustó que yo diera entrevistas”, expresó la también modelo e influencer.

“Fui reservada en su momento para no meter en problemas a nadie, para dejar que fluyera, pero pues ya vi que quedé como la tonta por creer que había algo bonito entre nosotros. ¡Qué poca mad… que no me haya hablado con la verdad!”, expresó La Buchi, quien aseguró que siempre habló con Esteban Loaiza con toda la verdad, incluyendo su sexualidad y sus sentimientos.

En otra parte de esta entrevista, la cual se publicó en la edición de hoy de la revista TvYNovelas, Ximena Vázquez confesó que el ex de Jenni Rivera le pidió que anduviera con cuidado respecto a lo que decía de la relación que existe entre ellos, ¿fue una amenaza?: “Todos los hombres son unos mentirosos, infieles y mujeriegos; nunca me habló de ninguna relación, hablábamos todo el tiempo”.

Parece ser que la novia trans de Esteban Loaiza teme por su vida

Pero esto no sería todo lo que dijera Ximena Vázquez en esta entrevista, pues además de describirse como una persona leal y que no le gustan las mentiras, confesó que hubo muchas cosas de su relación con el ex de Jenni Rivera que no contó por su propia seguridad: “Si a mí me ocurre algo, hago responsables a las personas con las que tuve algo en este momento”.

“Me decía (refiriéndose a Esteban Loaiza) que no diera entrevistas porque en cualquier momento le iban a inventar otras mujeres; le pregunté que si se quería amarrar el dedo (casarse), y me dijo que no. ¿Qué me puedo esperar de un hombre que toda su vida ha engañado mujeres? Él y yo teníamos planes a futuro; de hecho, está invitado para mi cumpleaños”, compartió.