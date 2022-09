¿GROSERA CON SUS FANS? Ana Gabriel impacta con petición a su público antes de sus shows y ¿muestra desprecio? "NO VALE LO QUE COBRA". (VIDEO)

Ana Gabriel mandó un mensaje a sus seguidores

¿La cantante se vio grosera con la petición que hizo?

Explicó una razón bastante poderosa por su petición Ana Gabriel apareció para mandar un mensaje a sus fanáticos a través de una historia de Instagram pero nadie esperaba la petición que les haría a las personas que la acompañarán por la gira que va a comenzar en ciertas ciudades latinoamericanas, después de triunfar en EEUU… ¿será que se le subió la fama y se portó grosera? Y es que últimamente la cantante mexicana ha estado enfrascada en ciertas polémicas, primero por un concierto donde prácticamente le declaró su amor a Kate del Castillo, luego por no conocer a la cantante Yailin ‘la más viral’, después por desmentir su supuesta muerte y ahora con una petición a sus fans. Ana Gabriel mandó un polémico mensaje a sus fans La cantante mexicana ha estado muy al pendiente de las personas que la siguen compartiendo en su cuenta de Instagram los lugares que visitará con su gira, así como para desmentir rumores sobre ella como la tragedia en la que supuestamente habría perdido la vida que naturalmente calificó como una ‘fake news’. Ahora, a través de una historia de Instagram, replicada por la cuenta de ‘Chamonic‘, se puede ver el mensaje que le mandó a sus seguidores que asistirán a su gira y fue clara en advertirlos sobre lo que no permitirá hacer para no ponerla en riesgo… ¿se excedió con su actitud o todo se justifica?

No quiere que le regalen nada ni se ‘acerquen’ a ella Muy animada y con la naturalidad que la caracteriza, Ana Gabriel apareció en el video diciendo: “Faltan poquitos días, muy poquitos días para arrancar con la gira, yo estoy preparándome como ya todos ustedes saben, nada más quiero pedirles un gran favor..”, comenzó diciendo la cantante mexicana ante su público virtual. Y continuó: “…me han escrito, me han preguntado que tienen regalos para mi, que quieren darme un abrazo y todo, pero quiero decirles que por esta ocasión no gasten, no compren nada, porque no voy a recibir nada porque por medio de protocolo y contrato, me tengo que cuidar para poder cumplir con la gira de Latinoamérica…”, narró Ana Gabriel.

¿Es necesaria la petición de Ana Gabriel a sus fans? Y es que en caso de enfermarse de COVID o algún otro padecimiento, la cantante se vería en la obligación de cancelar fechas y eso desea evitar por lo que dijo: “Así es que yo les pido de favor que no gasten porque no voy a poder recibir absolutamente nada y me da mucha pena porque ni siquiera me voy a poder tomar fotografías y saben que voy con todo el amor, con todo el cariño y con todo el esfuerzo que amerita la gira…”, expresó Ana Gabriel. Finalizó su petición con lo siguiente: “Espero que me comprendan y que sientan que de todos modos llevo el corazón lleno de amor para ustedes, así es que, sólo decirles que gracias por su comprensión, gracias por los regalos de amor, así que a todo el público por favor no lleven nada de regalos porque me va a ser muy difícil decirles que no”, manifestó.

¿La gente apoyo lo que dice la cantante? ¿Arrogante, diva, grosera? Algunas personas opinaron sobre lo que Ana Gabriel pidió a su público: “Muy bien por ella cuidando su salud”, “Santo Dios no se parece nada Ana Gabriel”, “Muy entendible”, “Ojalá todos pensaran igual”, “Que bueno que se siga cuidando es un ser humano como cualquiera de nosotros”, percibieron varias personas. Y las reacciones continuaron: “Pero ojalá y de la misma calidad a sus conciertos, porque su voz y apariencia no vale lo que cobra por sus presentaciones”, “Es entendible y también, que les está haciendo saber con tiempo. Para que después no hablen o digan que los desairó después del concierto. O mejor no vayan. La gente con nada estamos contentos”, “Al ir a cantar a un concierto ya está expuesta automáticamente al covid”, “Yo la miré en Oakland a principios de año y la verdad habló demasiado sobre el covid una tras otra, la gente empezó abuchear y ella se molestó. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE LA PETICIÓN QUE HIZO ANA GABRIEL.