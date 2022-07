Aseguran que Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo se divorcian

Alessandra ha señalado que se trató de amor a primera vista, que en cuanto vio a Eugenio sintió mariposas en el estómago. Pero en ese entonces no pasó nada más y al terminar las grabaciones ambos se despidieron. ¿Que pasará ahora en el matrimonio de los actores?

Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez se han convertido en una de las parejas más sólidas y queridas en el medio del espectáculo. Aunque en un principio muchos dudaron que su relación funcionara. Pues ahora parece que las cosas no están muy bien últimamente en su matrimonio.

Eugenio Alessandra se divorcian: Problemas en el paraíso: Eugenio era un mujeriego

En el programa Chisme no like, la conductora Elisa Beristain aseguró que la pareja a punto de cumplir una década de matrimonia está atravesando un momento difícil, pues estarían al borde de una separación. “No están peleando como solían pelear, ellos mismo han platicado. No es que estén hablando de divorcio.”

“No da muchísima pena porque han sido ejemplo de familia por muchos años. Todos sabemos que Eugenio era un mujeriego hasta que conoció a ella y sentó cabeza, y lo vimos haciendo una vida feliz triunfando en Hollywood. Según nuestra información han estado hablando de separarse, darse un tiempo.”