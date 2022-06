¿No le gustó una de sus predicciones? Cuando nadie lo veía venir, tomando en cuenta que es una de las personalidades de la farándula que no gusta de involucrarse en escándalos, Alessandra Rosaldo, esposa de Eugenio Derbez, le responde a Mhoni Vidente, pues al parecer no le pareció lo que dijo la psíquica y clarividente cubana respecto a su matrimonio .

Usuarios de redes sociales no dejaron pasar mucho tiempo para expresar sus puntos de vista: “El único que conoce nuestro futuro es Dios y nadie más”, “Eso no hay necesidad de predecirlo”, “Alguien se lo tenía qué decir a Mhoni Vidente, es tan predecible en decir falsas profecías qué ni ella misma se las cree”, “Uno mismo se hace su futuro día con día” (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ ).

Alessandra meditó sobre la muerte

El 2021 fue un año muy complicado para la esposa de Eugenio Derbez debido a un problema de salud que padeció y así se expresó en el programa de YouTube Pinky Promise, conducido por Karla Díaz del grupo JNS: “Nunca he dicho así abiertamente que el último año de mi vida para mí ha sido muy fuerte porque he vivido por primera vez malestares y síntomas físicos que nunca antes había vivido, y he estado muy asustada y he pensado que me voy a morir y no he estado bien, pero ya estoy mejor”.

Sin embargo, no quiso decir que enfermedad la aquejó: “Afortunadamente no tengo nada grave, pero sí he vivido meses muy fuertes de eso, de preocupación sobre todo, de angustia y de mucha preocupación y también ya de hartazgo. Es una cosa muy rara porque pasas del: ‘Esto no lo había sentido nunca antes’, a la preocupación, al susto, a acostumbrarte a vivir así y luego al: ‘¿Otra vez?’ (Con información de Agencia Reforma) (Archivado como: Alessandra Rosaldo, esposa de Eugenio Derbez, le responde a Mhoni Vidente).