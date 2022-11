La psíquica también vio en sus cartas a Yoon Suk-yeol, presidente de Corea del Sur, quien se ha portado a la altura tras esta tragedia, pero por medio de sus cartas confirma que hay personas desaparecidas y existen más muertes de las que se han dicho oficialmente, las cuales son 156 hasta el momento, de acuerdo con información de The Associated Press .

Vieira Vidente comenta que muchas personas no creen que esta estampida en Corea del Sur haya ocurrido

En otra parte de este video, que provocó todo tipo de reacciones entre los usuarios, Vieira Vidente comentó que muchas personas, que salieron con vida de esta tragedia, no creen que esta estampida haya ocurrido: “Aquí pasó algo muy fuerte, unos hablarán con la verdad y otros no, aquí hubo algo más, aquí hay secretos, aquí hubo mano negra, no fue porque una persona se cayó y de ahí se cayó otra”. expresó la psíquica, quien adelantó que el presidente de este país tomará medidas para que esto no vuelva a suceder.

Segun reportó la BBC, la mayoría de los muertos y heridos por esta estampida fueron adolescentes y jóvenes menores de 30 años. De los fallecidos, 20 eran extranjeros, aproximadamente. Hasta el día de hoy, la causa de esta ‘avalancha humana’ no estaba clara y el alto número de víctimas se debe a que muchos de ellos fueron pisoteados (PARA VER EL VIDEO DE VIEIRA VIDENTE HAGA CLICK AQUÍ).