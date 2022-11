Adamari López no sólo provocó burlas en pleno Halloween por su disfraz de ‘Chucky, el muñeco diabólico’, pues hizo lo propio ahora con la celebración mexicana de ‘Día de los Muertos’ y mediante una serie de fotografías en el Instagram del show ‘Hoy Día’, apareció muy festiva lo que desató la furia de miles de internautas quienes no la perdonaron.

También la cara de la boricua estaba pintada con colores rojos, negros y blancos, acordes a las calaveras propias de la bella tradición de México, pero el problema vino cuando en la sección de comentarios hubo hispanos quienes no están de acuerdo en que se celebre el Día de Muertos y hasta ofendidos salieron la ex de Toni Costa.

“Eres demasiada competitiva que aburres y las otras personas sobresalen más que tú, la humildad es mucho mejor”, “El día del Halloween ya pasó y esta lo piensa celebrar todo este mes, ya no tienen que mostrar que aburrido Telemumdo y mucha obsesión con esta tipa se la cree más cuanta ignorancia”, “Ya este duende aburre”, “Lo que tenemos que celebrar es la vida, no la Muerte, esas son costumbres paganas”, “No le va ese traje a ella”.

¿Se enojan con ‘Hoy Día’ por celebrar el Día de los Muertos?

Aunque es una costumbre mexicana y Adamari López no es de México, la gente se indignó porque la conductora de ‘Hoy Día’ se atrevió a darle foco a la festividad: “Lo veo payasesco, cada país con su tradición, en Uruguay es un día que se respeta mucho, por ejemplo una de las cosas que no se hace son bailes ese día, se va a los cementerio a llevar una flor a sus seres queridos y nada más es un respeto y seriedad por alguien que ya no está”, “Deberías de arrepentirte de decir que amas a Dios pero sigues costumbres paganas que adoran a Satanas y Los Angeles caídos”, “En Brasil, lo día de muertos es un día de tristeza, recuerdos, lágrimas”, “Ese disfraz te quedó horrible aparte de celebrar algo que no representa tu país”.

En una reciente publicación de la boricua, acorde a ‘People en Español‘, Adamari López dio los requisitos para besarla, pero todo resultó ser una broma con un video cómico, sin embargo ella no está cerrada al amor, a cambio de su ex Toni Costa que lleva meses de romance con su pareja Evelyn Beltrán quien espera que el bailarín le proponga matrimonio pronto, pero según ‘El Universal‘, el español no piensa en casarse al menos no por el momento. Algunas imágenes de esta nota provienen del siguiente video.