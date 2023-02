Otros más dijeron: “No puedo esperar”, “esa mi Shakira no se deje, voz para [email protected] ”, “¿Cuál tetra? Ya no me inspiran esas letras (se te extraña en Univisión)”, “La Shakira está dolida por que la cambiaron por una más joven”, “Wow lo que todos esperamos una entrevista por fin de ella felicidades”, fueron otras de las expresiones del público. Archivado como: Entrevista Shakira Enrique Acevedo

¿QUÉ DICEN LAS LETRAS DE LA COLOMBIANA?

Una de las canciones que más ha generado polémica porque se puede percibir que se la dedica a Piqué es la de Bizarrap, que dice: ” Esto es pa’ que te mortifique’, mastique’ y trague’, trague’ y mastique’. Yo contigo ya no regreso, ni que me llores ni me supliquе’. Entendí que no es culpa mía quе te critiquen Yo solo hago música, perdón que te sal… pique’, en supuesta alusión a Piqué.

Y continúa: “Me dejaste de vecina a la suegra. Con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda. Te creíste que me heriste y me volviste más dura. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú, uh-uh-uh-uh. Oh-oh, oh-oh. Del amor al odio hay un paso. Por acá no vuelva’, hazme caso. Cero rencor, bebé, yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo. Archivado como: Entrevista Shakira Enrique Acevedo