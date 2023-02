Ahora, han descubierto algunos detalles que no muchos esperaban en Shakira, pues notaron que hubo muchos cambios en su aspecto físico por lo que aseguran que la cantante colombiana se habría sometido a ciertos ‘arreglitos’ estéticos para su nuevo video junto a Karol G. ¡Te damos los detalles!

Durante la madrugada del pasado 24 de febrero, a las 6:00 a.m para ser exactos, fue que se estrenó mediante la plataforma de YouTube el video musical de ‘TQG’ tema bastante esperado para los fanáticos de ambas cantantes, aunque aseguran que han notado algo extraño en el físico de Shakira y aquí te contamos todo.

Shakira sometió arreglos estéticos. Tal parece que para Shakira no bastó con ‘destrozar’ a Piqué en la ‘Season #53’ que realizó en colaboración con Bizarrap donde se le fue con todo al exjugador del Barcelona así como a Clara Chía. Pues recientemente lanzó un nuevo tema junto a Karol G en donde ambas lanzan indirectas a sus exparejas.

Por supuesto que existen artistas que han declarado que no han sido tocadas por un bisturí o pasado por alguno de esos procesos, pero de manera reciente salió a la luz que Shakira se sometió a un cambio físico para lucir mucho más radiante que nunca y dejarle ver a Piqué que desde su separación ha mejorado en todo sentido.

“Conoce su cara a la perfección y dirige al personal”

El medio aclaró que no se trata de un relleno, sino de un tratamiento que hace visiblemente más carnosos los labios y más sensuales de lo que ya los tenía. De acuerdo con Vanitatis una empleada señaló qué es lo que Shakira suele pedir, “Cuando estás con la aguja te dice: ‘Ponme 0,2 de toxina aquí’, y te señala el punto exacto. ‘Ponme 0,5 de ácido allí’, y te indica otro punto exacto”.

"Conoce su cara a la perfección y dirige al personal. Se toca el entrecejo, los labios, el surco nasogeniano, la barbilla, la comisura de los labios", añadió a sus declaraciones la empleada de la clínica a la que acude la ex de Piqué y aseguró que todo se hace "con orden directa de ella, no deja nada al azar". Pero esta no sería la primera vez pues lleva haciéndose tratamientos rejuvenecedores desde hace tiempo en el mismo lugar.