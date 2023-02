Jenni Rivera Juan Rivera: ¿Fue un atentado?

Durante la entrevista, señaló que el forense le confirmó que eran los restos de Jenni Rivera los que se encontraron en el lugar donde impactó el avión. En sus declaraciones, indicó que no sabía si era un accidente o no, pero que lo único que hicieron fue tomar los restos de la ‘Diva de la Banda’ y regresar su casa. PARA VER VIDEO DA CLIC AQUÍ

“El forense me dijo: ‘Si fue su hermana, le confirmo la muerte de su hermana’. Yo no podía desahogarme, yo le dije a mis hermanos: ‘Hay que calmarnos, yo no sé si la muerte de Jenni fue por accidente o no’. Agarramos los restos y nos regresamos a la casa, recuerdo los ojos de mi mamá y de mi papá y les dije: ‘Yo aquí terminé mi chamba, ustedes hagan todo lo demás, yo ya no aguanto’. Me fui a mi casa”, destacó. Archivado como: Jenni Rivera Juan Rivera