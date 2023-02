¿Quién va tras el récord de puntos de LeBron James?

Harden promedió 36,1 puntos en 2019-20 y 34,3 la siguiente temporada. De mantener esa clase de números por 75 duelos en una temporada, un jugador estaría coqueteando con 40.000 unidades en 15 años, aunque eso probablemente no sería suficiente para alcanzar la marca que ahora pertenece a James.

Según The Associated Press, se récord está por ahora en 38.390 pero habrá de subir más. Además, las circunstancias cambian. Primero un cambio a Brooklyn y luego a Filadelfia le representaron a Harden tener que compartir tiros y también una lesión le robó mucha de su explosividad. Ni siguiera ha promediado 25 puntos desde entonces y ahora no pasa de los 20.