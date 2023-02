Hermanos Kelce se enfrentarán en el Super Bowl

‘Chocarán’ Kansas City Chief y Philadelphia Eeagles

Será un partido para recordar

Hermanos Kelce Super Bowl. Donna Kelce tendrá que sacar del armario una vez más la casaca de uso habitual, la que lleva estampada el nombre del tight end de los Chiefs Travis Kelce al frente y el del centro de los Eagles Jason Kelce en la espalda, de acuerdo con información del portal ESPN y la agencia AP.

Al menos en esta ocasión, podrá ver a sus hijos en persona. Por primera vez en la historia del Super Bowl, un par de hermanos se miden en la cita máxima de la NFL. Kelce fue clave para que los Chiefs accedieran a su tercer Super Bowl en cuatro temporadas cuando el domingo vencieron a los Bengals por el cetro de la AFC. Jason tiene a los Eagles de vuelta por segunda vez en seis tras derrotar a los 49ers por el título de la NFC.

BONITO ESCENARIO

“¿Bonito escenario?”, dijo Trevis Kelce. “Mi mami no sale perdiendo”. Quizás tampoco pueda ganar. La NFL ha tenido varias famosas duplas de hermanos, y algunos protagonizaron memorables duelos: Peyton vs. Eli Manning, Tiki vs. Ronde Barber. Pero nunca alcanzaron el mismo Super Bowl o pusieron a sus madres en semejante predicamento, en el que un hermano alzará el trofeo Lombardi a expensas del otro.

“Será una sensación increíble poder jugar contra él”, añadió Travis, cuyo equipo ha sido superior a los Eagles de su hermano mayor en los tres últimos encuentros directos. “Respeto a toda la gente de la organización de los Eagles. No me verán hablando como bravucón porque quiero mucho a mi hermano. Pero será un partido con una carga emocional, sin duda”, se informó sobre hermanos Kelce en el Super Bowl.