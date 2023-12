Estados Unidos anunció coalición con diez países en el mar rojo

¿Por qué surgió la coalición?

El jefe del Pentágono, Lloyd J. Austin, expresó su preocupación por la creciente escalada de ataques perpetrados por los rebeldes hutíes.

Por ello, Austin terminó destacando que estos ataques amenazan el libre flujo del comercio, ponen en peligro a marineros inocentes y violan el derecho internacional.

Además, Austin subrayó la importancia de la acción colectiva para hacer frente a este desafío internacional.

En el comunicado, no dudó en caracterizar a los rebeldes hutíes como un actor no estatal que lanza misiles balísticos y vehículos aéreos no tripulados (UAV).