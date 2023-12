Legisladores latinos en EEUU se oponen a concesiones de Biden en temas fronterizos

¿Los legisladores hispanos se oponen a Biden?

Ante estos hechos, el senador demócrata Alex Padilla de California hablaba constantemente por teléfono con funcionarios de la administración sobre los temas de inmigración.

De acuerdo con The Associated Press, se conoce que la actual administración no incluyó ninguna consideración significativa hacia migrantes.

Ellos, esperaban que se estuviera proporcionando vías hacia la ciudadanía para inmigrantes de larga data, pero el gobierno de Biden no lo tomó en cuenta.

El senador demócrata de Nuevo México, Ben Ray Luján, planteó argumentos similares mientras intentaba reunirse con funcionarios de alto nivel de la Casa Blanca, indicó AP.