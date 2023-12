Joe Biden se encuentra seguro después de que un carro golpeara camioneta de su caravana

Afortunadamente, el impacto fue lejano del presidente de Estados Unidos y Biden no resultó herido según indica Agencia EFE.

La agenda del mandatario continuó

Según la agencia The Associated Press, las actividades del presidente no se vieron afectadas por el incidente.

Los expertos en seguridad presidencial señalan que, aunque la seguridad de un presidente es siempre una preocupación primordial.

Los accidentes automovilísticos son eventos impredecibles que pueden ocurrir en cualquier momento, incluso con las medidas de seguridad más estrictas.

El incidente en Wilmington sirve como recordatorio de los riesgos inherentes al cargo presidencial y la importancia de mantener constantemente altos niveles de seguridad en todo momento.