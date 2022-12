Autoridades ofrecieron los detalles

Apoyo para prestaciones de empleo

Disminución en las solicitudes

Autoridades ofrecieron la buena noticia que disminuiría los porcentajes de solicitantes a prestaciones por falta o pérdida de trabajo. Según reportaron analistas que EEUU: Bajan las solicitudes de prestaciones de empleo, te contamos los detalles.

La Agencia The Associated Press destaca que el número de personas que solicitaron prestaciones por desempleo se redujo la semana pasada y se mantuvo cerca de niveles que indican que el mercado laboral en Estados Unidos no sufre en general los efectos del aumento agresivo de las tasas de interés por la Reserva Federal.

EEUU: Bajan las solicitudes de prestaciones de empleo

Las solicitudes bajaron a 225.000 en la semana que finalizó el 26 de noviembre, 16.000 menos que la semana anterior cuando totalizaron 241.000, informó el Departamento de Comercio el jueves. El promedio de cuatro semanas, menos volátil, aumentó en 1.750 a 227.000.

Las solicitudes de prestaciones por desempleo son un indicio indirecto de despidos, y vistas en el marco de otros datos de desempleo, revelan que los trabajadores del país gozan por el momento de una extraordinaria seguridad laboral a pesar de otras debilidades flagrantes de la economía.