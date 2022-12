Eduin Caz abre su corazón en redes sociales

El vocalista del Grupo Firme enciende nuevamente las alarmas y confiesa que ‘no la está pasando nada bien’

¿Qué pasará con los conciertos que tienen programados?

Dïas después de que compartiera que había recibido un golpe en el cuello, al parecer con un celular, por lo que se le veía una ‘bola’ que preocupó a sus seguidores, el cantante mexicano Eduin Caz, vocalista del Grupo Firme, enciende nuevamente las alarmas y confiesa que ‘no la está pasando nada bien’.¿Qué pasará con los conciertos que tienen programados?

“Cuando me pasan muchas cosas negativas juntas, siempre pienso que estoy cerrando un ciclo y siempre le miro el lado positivo, ¿cuál es?… El que cerró se terminó por lo cual lo malo tiene que salir y el que comienza viene mejor. Si me fue bien en el pasado, en el que sigue o está por comenzar me va a ir súper increíble. Así que todo positivo, familia”, expresó el artista en declaraciones retomadas por El Universal.

Preocupa la salud mental de Eduin Caz a sus fans

Por medio de sus historias de Instagram, el cantante Eduin Caz compartió una publicación que aunque ya no se encuentra disponible, varios medios de comunicación, como Excélsior, se encargaron de retomar y que causó preocupación entre sus fieles seguidores. Después de saludarlos, se expresó de la siguiente manera…

“Una disculpa si no he estado haciendo publicaciones como siempre de tonteras y haciéndolos reír, pero en verdad no la estoy pasando nada bien. Este mensaje es porque me están preguntando de las fechas que aún quedan en la gira. No se preocupen, todos los eventos ya están totalmente llenos y como profesional ahí estaré para que se la pasen de lo mejor”.