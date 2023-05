Si bien, los últimos meses de su vida, no ha sido algo sencillo para el líder de Grupo Firme, el cantante se ha refugiado en su carrera y amigos, pues cabe recordar que se encuentra separado de la madre de sus hijos. Parece que la vida le está pegando duro.

Hacen «viral» su dolor

El video de este emotivo momento se volvió viral en redes sociales, sobre todo en la plataforma de TikTok, en donde muchos usuarios expresaron sus condolencias hacia Eduin Caz: «Justamente ayer en la madrugada falleció mi abuela y me enteré por otras personas porque no me habían dicho»

«Por que yo soy muy sentimental aparte es como mi abuela la que más quiero, entonces estoy triste pero muchísimas gracias por estar aquí, espero se la hayan pasado de lo mejo», dijo Eduin Caz respecto a la razón de por qué no le habían comunicado a tiempo.