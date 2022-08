¿Sigue el pleito? Fue en los primeros días de marzo que el cantante Edén Muñoz, quien formara parte del grupo Calibre 50, provocó todo un escándalo con el lanzamiento del tema para Chalino Sánchez, a tal grado que la viuda de El rey del corrido reaccionó y no de la mejor manera, pero ahora, fue el propio Edén quien le mandó un ‘recado’ a Marisela Vallejos Félix.

Por tercer año consecutivo, Edén Muñoz fue nombrado como compositor del año, lo cual lo tiene muy contento, además de que quiso dejar en claro en esta entrevista que siempre ha estado muy apegado a escribir canciones: “Es mi pasión, pero también la parte artística me gusta mucho, entonces, esta distinción la tomo con mucho aprecio”.

Edén Muñoz dijo también que él tomó, como productor, los datos que se le hicieron ‘interesantes’ de este trágico hecho: “En el corrido, sí lo escuchas, jamás miras o dejas ver a un Chalino pequeño, triste o pobre, no, siempre es alguien como lo que fue, a final de cuentas, pero insisto, nunca ha sido mi intención, mi intención fue hacerle un homenaje. A lo mejor las cosas no salieron como yo las tenía planeadas y sinceramente ofrezco una disculpa”.

“Sinceramente, jamás ha sido mi intención. Yo soy una persona que admira tanto a Chalino Sánchez que incluso me atreví a tomar el riesgo de hacer una canción y hacerle un homenaje. De repente escuché que había comentarios que me querían llevar a declarar (tras el lanzamiento de la canción), yo nací en 1990, ni siquiera nacía cuando Chalino falleció”.

“Dejamos a Chalino como el rey”

Para concluir con este tema, el exvocalista de Calibre 50 aseguró que con esta canción dejó a Chalino Sánchez como el rey que fue, contrario a lo que piensa su viuda, Marisela Vallejos Félix, pero ¿que es lo que dice esta rola que provocó la molestia de la esposa de El Rey del corrido? En uno de sus fragmentos, Edén Muñoz menciona lo siguiente…

“Fui de los suyos y sé bien lo que se siente. Se acabó el bote y también mi buena suerte. Hice corridos, pero ahí les encargo el mío y me disculpan por favor con don Emilio. Tenga, mi amigo, le voy a prestar mi arma, ni me lo pida, no les puedo dar la espalda. ¿Quién dijo yo?

Porque se está haciendo tarde p’a que presuman yo maté a Chalino Sánchez” (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).