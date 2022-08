“Esta vez con mi hijita de 4 patas, mi mejor amiga, mi vida misma mi chanelita. Tu eras parte fundamental en mi vida, en mi historia y te llevas mi alma y me dejas triste con un vacío muy grande la vida me ha tocado vivir momentos muy duros y tu perdida me deja un gran vacío.” ARCHIVADO DE: Gelena Solano de luto

Gelena Solano de luto: Le dedica conmovedor mensaje

“Los que me conocen saben que Chanel ha sido una parte importante en mi vida, una perrita que lucho 6 años con su problema de la traquea colapsada hasta que no pudo más. yo aun no lo asimiló no logro entender porque siempre tengo que tener perdidas tan irreparables. Mi chanelita fueron 13 años contigo.”

"Como voy a cenar, a dormir, a ver tv sin ti. mi vida entera era en torno a ti. tantos viajes contigo, las visitas de los suegros los domingo, los restaurantes, me acompañabas muchas veces hasta al trabajo. Tu eras mi todo." Fueron las palabras que le dedicó Gelena a su querida mascota.