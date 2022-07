Son ‘igualitas’

La Dra Polo conoce a la Dra Polo. Vestida de una forma similar, la doble de Ana María Polo se integró a esta entrevista ante la mirada de incredulidad de la exconductora de Caso cerrado. Se trata nada más ni nada menos que del reconocido imitador Stefan Kramer, quien dijo lo siguiente:

“Muy buenas noches, el filósofo griego Sófocles ha dicho: ella no está enamorada de mí, no, no, pero le gusta como yo le doy, si, si, un cordial saludo, ay que rico”, expresó la ‘doble’ de Ana María, logrando que el púbico cayera rendido a sus pies y le brindara una gran ovación.