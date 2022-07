"ESTÁ MUERTO PARA MI". Laura Bozzo explota y amenaza a Salvador Zerboni por lo que supuestamente le hizo a Daniella Navarro. (VIDEO)

Tras el escándalo de la gala, la señorita Laura se fue a hablar a las cámaras para aclararle a la gente que su amistad estaba acabada con Salvador Zerboni: “La pelea con Zerboni no fue por mi, sino por defender a Daniella y ustedes lo saben, porque cuando pasó lo que pasó el viernes en la noche y encontré a Daniella partida en llanto y me contó lo que había pasado, yo dije, está muerto para mi”, comenzó diciendo la peruana.

La Casa de los Famosos 2 está que estalla en sus últimas semanas

La peruana le declaró la guerra a Salvador Zerboni y literal ya no quiere nada con el actor, cuando la estuvo respaldando por semanas y hasta comida le cocinaba: “Está muerto, enterrado, porque yo no admito ese tipo de cosas, si ustedes quieren creerle a él que es un magnífico actor, ustedes créanle pero las pruebas están ahí ¿cómo se escondía la comida, cómo se la esconde?”, narrando que el rubio le roba la despensa a los azules liderados ahora por Nacho Casano.

“Esconde todo y eso es muy malo, está bien, perfecto, pero que no venga a hacerse la víctima y decir que yo lo he maltratado, entonces si tú me quieres ¿yo te maltrato? No, así no son las cosas… Si Daniella quiere perdonar lo que pasó, es problema de ella”, se escucha decir a Laura Bozzo respecto a su descontento con su antes amigo y a quien prometió hacerle la vida imposible. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE LAURA BOZZO DESPOTRICANDO SOBRE SALVADOR ZERBONI. / AQUÍ EL ESCÁNDALO DE LAURA BOZZO EN LA CENA DE NOMINADOS.