“Se ha demostrado mi inocencia durante seis años en todo, desde falsos juicios políticos hasta [el ex fiscal especial Robert] Mueller que no encontró colusión, ¿y ahora tengo que hacerlo más?”, indicó el expresidente a Fox News en una entrevista exclusiva para hablar sobre la investigación que tornará en los casos en los que está involucrado.

“No voy a participar en esto”

En la entrevista que le realizó Fox News, el republicano declaró que “no es aceptable” la decisión que tomó el fiscal general tras anunciar su candidatura para la presidencia de 2024. De acuerdo con el empresario, no piensa “participar” en dicha investigación debido a que en el pasado no encontraron una evidencia de lo que pasó. Al igual, señaló que es una campaña de odio en su contra.

“No es aceptable. Es tan injusto. Es tan político. No voy a participar en eso. No voy a participar en esto”, señaló Donald Trump al medio de noticias. “Nunca he oído hablar de tal cosa. No encontraron nada. Lo anuncio y luego nombran un fiscal especial. No encontraron nada, y ahora se llevan a un tipo que odia a Trump. Esto es una vergüenza y solo está sucediendo porque lidero todas las encuestas en ambos partidos”, indicó.