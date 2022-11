Por ello, se dio a conocer que el fiscal general Merrick Garland nombró el viernes a un fiscal especial para supervisar la investigación del Departamento de Justicia sobre la presencia de documentos clasificados en el patrimonio del expresidente Donald Trump en Florida, así como aspectos clave de una pesquisa separada que involucra al 6 de enero de 2021, insurrección y esfuerzos para deshacer las elecciones de 2020, informó la agencia The Associated Press.

Aunque el nombre de Trump no salió en consideración, si declararon que el fiscal está encargado de investigar los dos hechos y determinar las posibles implicaciones que generó. Esta situación podría traer graves consecuencias para el expresidente republicano debido a que decidió volver a presentar su candidatura para la presidencia de 2024.

¿A quién nombraron?

De acuerdo con Reuters, se dio a conocer el nombramiento del fiscal especial tres días después de que Donald Trump decidió postularse una vez más para la presidencia de Estados Unidos en 2024. Según declaró la agencia, la decisión de Garland se produce por la campaña del expresidente de la nación y por ello, necesitan un fiscal especial.

Por su parte, revelaron que se nombró al veterano fiscal Jack Smith, es un reconocimiento de las inconfundibles implicaciones políticas de dos investigaciones que involucran no solo a un expresidente, sino también a un actual aspirante a la Casa Blanca, informó la agencia The Associated Press. Por ende, se espera que la citación a Trump en la audiencia por el asalto al Capitolio se complete en los próximos días.