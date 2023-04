Dicen lo impensable de los inmigrantes con papeles (VIDEO)

Su video rápidamente se volvió viral con miles de me gusta, sin embargo, desató una ola de comentarios que no se mostraron a favor de sus palabras. Los usuarios no dudaron en responder a la palabras dichas por el hombre dejando claro su desacuerdo o lo que opinaban al respecto. Archivo: Dicen lo impensable de los inmigrantes con papeles

Responden a las palabras del usuario

Luego de que publicara el video en el que expresaba su opinión sobre los inmigrantes, los mensajes en la sección de comentarios no se hicieron esperar. Los usuarios expresaron su desacuerdo ante sus palabras o le dijeron cuales eran las diferencias entre los hechos que señalaba en su video.

"Yo soy residente permanente y no soy carga pública, así que no hables por todos", "No todos papá te equivocas", "Si tienes casa ,carro y no estás legal cualquier rato vas de regreso y todo lo que tuviste ya valió", "Pienso que eso es cada quien como le guste vivir la ventaja de los que tiene papeles es que viajan y los que no pues lamentablemente no pueden". Son algunos de los comentarios dejados en la publicación. Para ver el video da clic AQUÍ.