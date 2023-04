Aseguran que venden video que muestra el cadáver de Julián Figueroa

Por medio del programa ‘En Shock’ de la mano de Jorge Carbajal, él también confirmó la existencia del video. Compartió con su compañero Filip, que alguien ofreció a la prensa un video que mostraba a Julián Figueroa en la plancha antes de la cremación.

“A mi me mandaron decir que si me interesaba” comenzó Carbajal. “Por su puesto que a mi no me interesa, a mi lo que me interesa es que se haga justicia, que si tienen que demandar que demanden y ojalá que lo hagan” sentenció en el programa.