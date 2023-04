Se indica que al momento en que esté activada por completo, los interesados ya no tendrán que notificar de que ya no viven en una casa sino en otra de forma personal o por teléfono, aunque, precisan que estas opciones seguirán disponibles, se informó sobre los inmigrantes que hagan cambio de dirección.

Aseguran que el nuevo formulario para llevar a cabo la modificación de la dirección ya se encuentra en estos momentos disponibles en Internet, sin embargo, la nueva herramienta todavía no está del todo activada, pero será de mucho beneficio.

El Servicio de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) anuncian un nuevo beneficio para los inmigrantes no ciudadanos que cambien de dirección y estén a la espera de un proceso de regularización, de acuerdo con información del portal El Nuevo Herald .

Ante esta novedad, Tae D. Johnson, subdirector de ICE y alto funcionario en funciones de director, explicó que con esta nueva herramienta se notará la eficiencia del proceso migratorio de muchas personas no ciudadanas que viven en Estados Unidos.

Inmigrantes cambio dirección: ¿CÓMO FUNCIONA?

El primer paso que se debe hacer es el siguiente entrar a la dirección postal válida. Este nuevo formulario interactivo en línea exhibe información sobre cómo modificar la dirección ante el tribunal de inmigración y, también, la información de contacto.

En todos los casos, las autoridades del ICE harán verificaciones del sistema para confirmar que no se encuentran en proceso de deportación según la Ley INA, así revisaran si no hay una solicitud de asilo afirmativo pendiente con USCIS y que aún no tiene una orden final de expulsión. Archivado como: Inmigrantes cambio dirección