Diana Quijano comparte terrible noticia

La actriz y modelo peruana revela que tiene cáncer de seno y pide ayuda económica

“No estás sola, hermosa”, le dice la también actriz Verónica Montes

“Voy a necesitar de tu ayuda”. En las primeras horas de hoy, la actriz y modelo peruana Diana Quijano, a quien se le recuerda por haber participado en telenovelas de Telemundo como Tierra de reyes, Dama y obrero, Bella calamidades y, recientemente, Parientes a la fuerza, dio a conocer que tiene cáncer de seno.

Nacida el 12 de abril de 1962 en Lima, Perú, Diana Quijano Valdivieso inició su carrera como modelo de pasarela a los 16 años de edad, para luego participar en campañas publicitarias como Pepsi, Un Verano Kodak, Johnson’s, etcétera. Hoy, sin duda, enfrenta el momento más difícil de su vida.

Diana Quijano pide ayuda para enfrentar al cáncer de seno

Con su particular sonrisa, la actriz y modelo peruana se presentó con sus seguidores de redes sociales, a quienes les dijo que tal vez la han visto en una telenovela que hizo en el 2008 y que “ha girado por todo el mundo y la han dado 8 mil 800 veces”, llamada Victoria, ¿pero por qué razón en particular mencionó esta novela?

“Mi personaje se llamaba Camila Matiz. En la serie a Camila le da cáncer de seno y yo acabo de llegar y también me diagnosticaron lo mismo. La única diferencia es que el mío no se llama cáncer, el mío se llama ‘Filiberto’. Y sí al comienzo yo bromeaba mucho, pero en realidad no quiero que ‘Filiberto’ se quede en mi cuerpo. Voy a hacer lo que sea para que él se vaya y voy a necesitar de tu ayuda”.