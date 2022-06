Maddy Brum la estrella de Cheer de Netflix fue llevada de urgencia a un hospital

Esto luego que un auto la atropellara a 30 millas por horas

Lanza un mensaje para sus fans desde la clínica

Maddy Brum la estrella de Cheer de Netflix fue llevada de urgencia a un hospital luego que un auto la atropellara a 30 mph, y ya en la clínica mostró una fotografía de ella internada, una aterradora imagen que su fans no pueden dejar de pensar en ella, esta información de su hospitalización la publicó este día en su portal el The Sun.

Fue la misma artista quien dio a conocer lo que le sucedió luego que un conductor la atropellara a 30 millas por hora, por lo que tuvieron que llamar a los servicios de emergencias para que la llevaran a una clínica y recibiera atención médica especializada. En la fotografía explica que presentó algunos golpes que le causaron moretones y algunas cortadas en varias partes de su cuerpo.

¿CÓMO SUCEDIERON LOS HECHOS?

La misma famosa platicó a TMZ que el lastimoso accidente vial sucedió cuando ella caminaba con su equipo de porristas, entonces al momento en que cruzaban un paso peatonal, un automóvil de repente dio la vuelta y la arrolló, por lo que se llevó la peor parte y tuvo que ser asistida por una ambulancia que la llevó a un hospital.

Pero esto no se quedó así, la estrella de Netflix dio un mensaje a su público para que no se preocuparan, pero era evidente que sí le afectó este percance vial, que la mantiene en la cama de un hospital para que se pueda recuperar, pero no se quedará allí y ha prometido que todo mejorará y a continuación te mostraremos el mensaje que mandó Maddy Brum, de Cheer de Netflix.