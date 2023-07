La plataforma de MundoNow llamada ‘Óyenos Audio’ presenta el podcast Ángeles en tu Mundo, programa que despertará en ti la conexión especial que siempre has tenido por derecho de conciencia al reino angelical. Ellos, los ángeles, de la mano de Geovana Aispuro, angelologa experimentada con estas energías de luz, te guiarán para sanar tus bloqueos emocionales a través de meditaciones profundas que te sumergirán en el mundo celestial. Descarga y escucha AQUÍ . Abajo puedes leer el luto de Thalía por Tony Bennet.

Tony Bennet muere a los 96 años

La mexicana utilizó su cuenta de Instagram para hacer mención a lo triste que se encuentra ante la pérdida de Tony Bennet con quien aparentemente tenía una amistad y trabajaron juntos: «En el camino de la música hay momentos que no se olvidan jamás, hace más de una década fui invitada a participar en el álbum de estudio “Viva Duets” junto a este gran artista de la música Estadounidense, el señorón @itstonybennett», comenzó escribiendo.

Y continuó: «Un proyecto musical hermoso, que celebra la vida de un ícono de la música que inició su historia musical hace más de 8 décadas atrás. Durante la grabación de la canción “The Way You Look Tonight” uno de sus más grandes clásicos, viví hermosos momentos al lado de este maestro de maestros, que atesoraré en mi corazón», precisó Thalía.