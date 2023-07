Muere Bill Geddie, el cocreador de ‘The View’, a los 68 años

Bill Geddie, quien co-creó The View con Barbara Walters, ha muerto. Tenía 68 años. El ganador del premio Emmy murió por factores relacionados con la coronaria, según un comunicado de la familia de Geddie, que se compartió con Variety este viernes 21 de julio.

Era el mejor lo suyo

«Intentaba todo y lo hacía bien: escribir guiones, grabar podcasts, tocar la guitarra, escribir canciones y amaba una amplia gama de música, desde country hasta jazz», continuaron. » Sin duda que la noticia sorprendió a todos los seguidores.

Su banda favorita era The Beatles, y nunca pensó que tendría la oportunidad de conocer en persona a uno de sus héroes personales, Paul McCartney, pero su sueño se hizo realidad. La pregunta no era a quién conoció, sino a quién no conoció».