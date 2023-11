Detienen a integrante de Aarón y su Grupo Ilusión por presunto abuso sexual contra una menor

“Exigí a la justicia prestar atención”

Tere Delgado destacó que tras los intentos de “callarla”, le pidió a las autoridades mexicanas que hicieran caso a sus protestas.

“Exigí a la justicia prestar atención a mi caso y no me importará gritar, no me importará levantarme con una cartulina afuera de la fiscalía”, detalló.

“Porque antes que bailarina, antes que artista, soy mujer y madre, aquí lo que importa es defender a una pequeña que merece que su madre levante la voz”, indicó.



