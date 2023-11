Mamá de Francisca impacta con cambio de look y de cuerpo

«En julio de este año cuando vi a mi mamá en la celebración del cumpleaños de Gennaro en República Dominicana. Me asusté muchísimo pensé que se moría», relató.

Francisca ha presumido a su madre en redes sociales y sus seguidores no pueden creer la forma en la que luce la señora Divina Montero.

«De entrada me sorprendió su voz calmada, su manera de explicarnos las cosas para que entendiéramos», platicó su visita con el doctor.

Agradece al doctor

“Nos dio estructura, un plan de alimentación para mi mamá, un seguimiento diario que cambió los hábitos de mi madre que impedían mejoras en su salud”, explicó,

Destacó la atención tan paciente y humana que les ofreció el doctor Jesús Manuel Román.

«Ya mi mamá no está amarilla, ya no está hinchada, no se pone insulina, perdió 39 libras y se siente mejor que nunca», expresó aliviada.

«Desde el fondo de mi corazón gracias Dr. mi mamá y yo no tenemos con qué pagarle!!», agradeció en la publicación de Instagram.