El secuestro coincidió con unos violentos incidentes

Por otra parte, las autoridades dijeron que no hubo rescate y qué no se había estimado el número de participantes en el secuestro. El secuestro coincidió con unos violentos incidentes que se registraron el viernes en Matamoros, de acuerdo con The Associated Press.

Un familiar de uno de los estadounidenses dijo el lunes que habían viajado juntos desde Carolina del Sur para que uno de ellos pudiera hacerse una abdominoplastia con un médico de Matamoros. El mandatario también criticó las afirmaciones que hicieron algunos políticos conservadores estadounidenses a favor de que se impongan medidas más duras para combatir a los cárteles mexicanos, por ejemplo, considerarlos organizaciones terroristas, informó AP. Para ver la conferencia dé clic aquí. Archivado como: Detalles secuestro estadounidenses.