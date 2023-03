Cinco supermercados anuncian cierres en 12 estados de EEUU

A pesar de esto, los clientes de Kroger en el área no deben preocuparse ya que el minorista está introduciendo una tienda más grande para reemplazarlos. Esta ha sido una buena noticias para los consumidores aledaños de la tienda. ARCHIVADO DE: Cinco supermercados anuncian cierres

Cinco supermercados anuncian cierres: Se despedirán para finales de mes

Mientras tanto, dos tiendas Walmart en Portland, Oregón, también enfrentarán el cierre el 24 de marzo y otro cierre en Washington, DC impactará a los clientes que asisten a estos establecimientos. Walmart confirmó a Best Life que la tienda en 99 H St. NW cerrará permanentemente el 31 de marzo.

De acuerdo con The US Sun, la farmacia de la tienda cerrará previamente el 17 de marzo. Como una forma de adelanto a lo que estaría pasando más adelante. No se ha explicado el motivo de estos severos cambios, pero se espera que traigan algo mejor como la nueva tienda de Kroger.