Según a lo reseñado por El Universal, las autoridades de Miraflores, distrito de Lima, en Perú, donde radicaba el actor, han confirmado que las causas de la muerte fueron las diversas fracturas que sufrió Bertie derivadas del impacto; sin embargo no han dado a conocer los resultados de las investigaciones.

La trágica muerte del actor peruano, Diego Bertie, no sólo ha dejado en shock al mundo del espectáculo, también ha despertado un sinfín de especulaciones por la nube de misterio que envuelve el caso. Recordemos que el también compositor falleció tras caer desde el piso 14 del edificio donde vivía, y aunque hasta el momento se desconocen muchos de los detalles, algunos de sus fans creen que Bertie podría haberse quitado la vida.

Luego de que los médicos del Hospital Casimiro Ulloa de Lima donde fue atendido confirmara que Bertie había fallecido, el tema ocupó varios titulares donde aseguraban que todo se trataba de un suicidio, pero recientemente esto ha sido desmentido por su manager, quien aseguró que él no se arrebató la vida.

"No he tenido sólo una relación de trabajo con él y te puedo decir que Diego amaba la vida, a su hija y a su familia, le encantaba estar rodeado de sus amigos. A mí me decía que yo le hacía acordar mucho a su papá", contó en entrevista para el programa local 'Magaly TV La Firme'",fueron palabras que ofreció su manager.

La agencia de El Universal señaló que han adelantado que podría tratarse de un accidente, ya que el cuerpo no presentaba síntomas de violencia. Esta versión también es la que comparte su manager, Carlos Sánchez de la Puente, quien niega que el actor se encontrara deprimido, como se ha manejado, ya que su regreso a los escenarios lo tenía muy emocionado.

El querido actor estaba por iniciar sus presentaciones musicales

El 4 de agosto Bertie comenzaría una serie de presentaciones musicales, las cuales tuvo que posponer debido a algunos problemas de salud que se atribuyeron a un presunto contagio de Covid 19, aunque esto no ha sido confirmado, según lo confirmó El Universal.

"Él me había llamado y me comentó que se sentía un poco mal con la tos y nosotros comentamos: 'Oye, hermano, ¿no será Covid?'. Mira, si no vas a estar al cien por ciento mejor descansa. Hablo con la empresa que vende los tickets y lo reprogramamos", explicó.