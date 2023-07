Como si se tratara de la primer semana luego del radical cambio de su melena, Francisca recibió muchos mensajes negativos no sólo por su cabello, vestido y físico en general, sino también por la pose que escogió para la fotografía en que definitivamente fue opacada por la madre de dos de los hijos de Marc Anthony.

Han pasado muchos meses ya desde que Francisca decidió hacerse un cambio radical en su apariencia a la que nos tenía acostumbrados, con cabellera rizada y larga, para aceptar ‘su origen’ y como comentó sentirse más cómoda con su físico pues se cortó la melena y dejó su peinado ‘afro’ al descubierto, algo que no han recibido bien los televidentes.

Dayanara Torres estuvo como invitada estos días en el matutino Despierta América y la gente se deshizo en halagos para la ex Miss Universo quien sin dudas es de las figuras más queridas por el público latino de EEUU, sin embargo en una fotografía junto a Francisca, ‘hizo quedar mal’ a la titular del show por su apariencia.

Dayanara Torres ¿provocó todo el ‘hate’ hacia Francisca?

La presencia de Dayanara Torres volcó la atención en ella en la foto en la que también sale junto a Jomari Goyso y los buenos comentarios no faltaron: “Tan guapa y hermosa nuestra eterna reina del universo Dayanara Torres”, “Dayanara se le veía más bonito el pelo largo con el pelo corto se ve más delgada”, “súper linda una dama”, “Es la eterna reina”, “Hermosa nuestra reina de belleza”.

Sin embargo, quien se llevó la peor parte en la imagen fue Francisca con tanto ataque junto a la ex Miss Universo: “Yo mejor ya no comento nada a Francisca sin comentarios”, “Cierra un poco más las piernas”, “Cierra las patas curtidas la de azul”, “Cierre las patas tía Pancha”, “eres hermosa y talentosa , pero plis admítelo de una vez el estilo natural no va contigo…”, la tundieron por su pose.