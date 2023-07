A través de Tik Tok el video del pequeño sentado en una silla para autos mientras su madre lo graba se volvió viral. “Mi hijo de 4 años está teniendo un colapso emocional porque no es mexicano”, decía una leyenda en el simpático video que rápidamente provocó sensación en México.

“¿Así que ya no quieres ser de África?”, le pregunta de nueva cuenta su madre, y el pequeño, firme en su decisión, mantiene su respuesta: “Quiero ser mexicano”. La madre intenta explicarle lo que significa querer ser mexicano y por qué el no puede serlo.

“No puedes ser mexicano solo porque comiste quesadillas”

“¿De dónde sacaste eso? ¿Qué te hace querer ser mexicano? No puedes ser mexicano solo porque comiste quesadillas”, le dice su madre entre risas al todavía enojado niño que a su corta edad, no parece entender que la nacionalidad va más allá de lo que se come, pero que demostró cuánto le gustan las quesadillas.

“¿Cómo serás mexicano si ninguno de tus padres son mexicanos?”, le vuelve a cuestionar la madre en busca de una explicación más detallada. En el video se puede apreciar que un amigo del pequeño es mitad mexicano y mitad etíope, lo que llevó al joven de cuatro años a pensar que el también podía serlo.