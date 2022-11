Por medio de sus redes sociales, la actriz venezolana dio un sorpresivo anuncio junto a su novio, el actor argentino Nacho Casano. Ambos aseguraron que era una noticia de lo más importante, además de que aseguraron que no lo hubieran logrado sin sus fans, ¿Confirman sospechas?

Daniella Navarro Nacho Casano comunicado: La pareja de actores han hecho una sorpresiva noticia para todos aquellos que son sus fieles seguidores. Por si no lo recuerdas, Nacho y Daniella se conocieron en el reality show ‘La Casa de los Famosos’ y se enamoraron perdidamente cuando estaban en la final del programa.

"Yo veo la historia de Nacho y de Daniella en pantalla como la veían ustedes, me emociono, sin decir que soy yo digo 'guau esos muchachos se besaron, no se van a besar', comentó por medio del live la exitosa actriz que participó en la telenovela 'Tierra de Reyes'.

Daniella Navarro Nacho Casano comunicado: La actriz revela los detalles

La actriz venezolana comentó mientras que se veía conmocionada ante la noticia, que le emociona saber que sabrá su historia de amor desde la perspectiva de su novio. “Ahora verla plasmada como la ve Nacho, de una manera jocosa y entre mentiras mentiras se van diciendo verdades es bien especial”, dijo.

"Además se me infla el corazón saber que lo van a recibir de primera mano de nosotros nuestros verdaderos fans. No va a existir ese libro en ningún otro lugar", dijo Daniella, no sin antes anunciar que el libro tristemente, tendrá pocas copias, por un detalle muy importante.