Dania Méndez estalla contra Juan Rivera y lo expone tras amenazarla

Juan Rivera amenaza a Dania Méndez con cancelar un proyecto musical, la famosa se defiende

Dania Méndez afirmó que tras la serie de comentarios por parte de Juan Rivera, ella dejó de seguirlo en sus redes sociales debido a que nadie se mete con sus fanáticos, la celebridad de televisión señaló que además de la propuesta de Juan, tiene otros proyectos musicales con otros artistas, por lo que no le afecta.

“Sé que también no se expresa tan bien de mí y por eso decidí dejarlo de seguir porque estoy muy muy decepcionada, la verdad no sé qué decir y mis fans no tienen porqué callarse, no tienen porqué dejar de defenderme y… ¿amenazarme con qué, con una canción?, no señores no, gracias a Dios tengo más propuestas musicales”, señaló Dania.