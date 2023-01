Crónica: Quiso “alegrarle” el día a su amigo mandándole un video porno

Pero se llevó una tremenda sorpresa al enterarse que lo había denunciado

La aplicación que usó para enviar el clip prohibido fue Messenger de Facebook

Crónica: amigo video porno. Ninguna red social permite que se suban en sus plataformas fotografías ni videos pornográficos, pues sus administradores sin dudarlo bloquean automáticamente tales imágenes y suspenden las cuentas de quienes los utilizaron para ello. Esto incluye imágenes de personas desnudas o teniendo intimidad.

Esto a pesar de que ver pornografía o compartirla en privado con los ‘cuates’ no es prohibido en Estados Unidos, salvo raras excepciones, entre ellas, cuando se trata de imágenes que involucran o están relacionadas con menores de edad. A este tipo de casos se les considera “pornografía infantil” y eso acá sí es ilegal y severamente penalizado.

John Paul quiso hacerse el graciosito

La semana pasada John Paul Hendrix, de 35 años se metió a Internet y se puso a ver una serie de material XXX, o sea pornográfico, entre los cuales había un corto video de una pareja de niños de al parecer no más de 12 años que estaban teniendo relaciones sexuales. Las imágenes era claras y explícitas. Evidentemente se trataba de menores de edad.

A pesar de ello, John lo descargó en su dispositivo y no le bastó con eso, sino que se lo envió por medio de Messenger de Facebook a uno de sus mejores amigos, con un comentario medio jocoso. Al cuate de John no le pareció nada gracioso el contenido de dicho mensaje y no solo se lo dijo de inmediato, sino que procedió a reportarlo con las autoridades locales. Archivado como: Crónica: amigo video porno