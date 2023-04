Crónica: Abogado hispano de Georgia se mete en tremendo lío legal

Ayer por la mañana, justo cuando estaba por entrar a una audiencia en un tribunal del condado de Fulton, en la ciudad de Atlanta, el abogado volvió a ser arrestado. En esta oportunidad, no le fue tan bien como en la primera, pues fue formalmente acusado de varios delitos más serios que en la vez anterior. Aunque unas horas después fue liberado, le tocó pagar una costosa fianza.

En esa oportunidad en diciembre de 2019 que Anastasios pisó por primera vez una cárcel y no en calidad de abogado estuvo apenas unas horas detenido. Fue fichado como cualquier recluso y su fotografía subida en el sistema penitenciario de Georgia, donde permanece hasta hoy, a pesar de que salió bien librado de esa. Pero los problemas parece que persiguen a este letrado.

De acuerdo con los reportes oficiales, Anastasios trató de ingresar a la corte con un frasco de pastillas de las cuales no presentó ningún tipo de prescripción y para colmo de males, estas no iban en sus depósitos originales, lo cual imposibilitó a la policía a tener al menos una idea de lo que se trataba. Su cliente lo esperaba adentro del tribunal, por lo que la audiencia se canceló.

Al parecer lo que Anastasios no sabía es que en esa corte son bien estrictos con todo lo que ingresa al edificio, esto debido a que, en el pasado, han descubierto a visitantes tratando de ingresar drogas y otros objetos prohibidos. Fue justamente bajo ese riguroso escrutinio que le encontraron los medicamentos disque “peligrosos” que es como los catalogaron sus captores.

“Yo no he hecho nada malo”, aclaró

“Ellos me indicaron que revisarían mis pertenencias y después de eso, de repente cuando caí en cuenta, ya me tenían bajo arresto. Lo que encontraron fueron los medicamentos que consumo por prescripción médica y estos estaban adentro de sus contenedores legales. Yo estoy convencido de que no hice nada malo en todo este asunto”, aseveró Anastasios al WSB-TV.

En cuanto al cargo de agresión en contra de uno de los oficiales, tanto él, como algunos testigos, dijeron que se trató de un error no mal intencionado. Justo antes de ser esposado el abogado le quiso lanzar su celular a un colega que estaba cerca, por accidentalmente, le pegó a uno de los uniformados que estaban en el punto de revisión. Gracias por leer mi crónica de hoy en MundoNow Hasta la próxima. Archivado como: Crónica abogado hispano legal.